Serie A 2021-2022: Milan-Verona, le probabili formazioni

Ritorna il campionato e per il Milan seconda forza alle spalle del Napoli c’è subito un test impegnativo contro il Verona a San Siro nell’anticipo serale dell’ottava giornata.

I veneti stanno risalendo la classifica dopo l’arrivo in panchina di Igor Tudor al posto di Eusebio Di Francesco, ma i rossoneri dell’ex Stefano Pioli (giocatore dell’Hellas tra il 1987 e il 1989) vogliono proseguire la marcia d’altissima classifica.

Per il Milan sarà la prima senza Mike Maignan dopo l’operazione al polso, fuori anche Theo Hernandez colpito dal Coronavirus, non al meglio Calabria e Brahim Diaz, che potrebbe partire dalla panchina al pari del rientrante Ibrahimovic. Si rivede Giroud in campo dall’inizio. In porta Tatarusanu con il neo-acquisto Mirante in panchina.

Nel Verona invece out il solo Ilic, per Tudor c’è l’imbarazzo della scelta in attacco dove l’ex Kalinic dovrebbe iniziare dalla panchina.

Milan-Verona, le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Rebic; Giroud. All.: S. Pioli.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Bessa, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: I. Tudor.

