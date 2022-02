Serie A 2021-2022: Salernitana-Bologna, le probabili formazioni

26-02-2022 11:18

Nonostante l’ottimo 2-2 col Milan di una settimana fa, la Salernitana è rimasta all’ultimo posto in classifica, posizione da cui gli amaranto tenteranno di allontanarsi facendo bene contro il Bologna di Mihajlovic.

Per riuscire in questo intento Nicola dovrà risolvere il grande interrogativo dell’ex Verdi, out contro il Milan e al rientro anche se non in perfette condizioni.

I felsinei, invece, dopo i tre punti ottenuti contro lo Spezia sono molto più tranquilli e tenteranno di sbancare l’Arechi scendendo in campo con la stessa formazione schierata contro i liguri.

Salernitana-Bologna, le probabili formazioni.

Salernitana (4-3-3): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Kastanos; Bonazzoli, Djuric, Ribery.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

