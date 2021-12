Serie A 2021/2022, Salernitana-Inter: le formazioni ufficiali

17-12-2021 19:45

ono appena state diramate le formazioni ufficiali di Salernitana-Inter, partita valida per la 18° giornata di Serie A TIM. Nelle quattro sfide di Serie A tra Salernitana e Inter ha sempre vinto la quadra che ha giocato in casa: due successi per parte (il più recente nell’aprile 1999, a favore della squadra campana).

Ecco le scelte di Colantuono e Inzaghi:

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Gagliolo, Gyomber, Bogdan; Delli Carri, L. Coulibaly, Kastanos, Obi, Ranieri; Ribery, Simy. All. Colantuono

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. S. Inzaghi

OMNISPORT