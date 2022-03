Serie A 2021-2022, Salernitana-Sassuolo: le probabili formazioni

12-03-2022 08:57

UItima chiamata salvezza per la Salernitana, che dopo la goleada subita contro l’Inter che ha interrotto la serie di quattro pareggi deve cercare il successo all'”Arechi” contro il Sassuolo per non staccarsi irrimediabilmente dal quartultimo posto, distante 10 punti.

L’avversario nell’anticipo di sabato alle 15 è però uno dei peggiori possibili, un Sassuolo reduce da tre vittorie consecutive che, grazie ai gol del talentuoso tridente tutto italiano Raspadori-Scamacca-Berardi, hanno rilanciato la squadra di Dionisi tra le prime 10 della classifiva.

Salernitana ancora priva di Ribery, alle prese con i postumi dell’incidente stradale, ma con un assetto offensivo. Sassuolo in campo con la formazione tipo.

Salernitana-Sassuolo, le probabili formazioni.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric. All.: D. Nicola.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: A. Dionisi.

