Serie A 2021-2022, Sampdoria-Atalanta: le probabili formazioni

27-10-2021 08:55

A Marassi sfida importante tra Sampdoria e Atalanta. I liguri vogliono dare continuità dopo la vittoria nel derby contro lo Spezia, mentre gli orobici cercano il riscatto dopo il pareggio casalingo ottenuto contro l’Udinese.

La Sampdoria non è certo squadra che lotterà per la salvezza, ma sono solo due i punti che la separano dalla terz’ultima, mentre l’Atalanta è al momento un punto sotto il quarto posto, occupato dalla Roma.

Per D’Aversa resistono i dubbi Ekdal e Colley, conferma per Verre sulla trequarti. Gasperini, squalificato, conferma Ilicic e Zapata in attacco, con De Roon ancora in difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Depaoli, Yoshida, O. Colley, Augello; Askildsen, Silva; Candreva, Gabbiadini, Verre; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini (squalificato) in panchina Gritti.

OMNISPORT