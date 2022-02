Serie A 2021/2022, Sampdoria-Sassuolo: i convocati di Giampaolo

05-02-2022 20:12

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Sassuolo. Tra le squadre affrontate in più di sei occasioni in casa in Serie A, il Sassuolo è quella contro cui la Sampdoria ha ottenuto meno successi: appena uno in otto precedenti al Ferraris, a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte.

Ecco le scelte di Giampaolo:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Conti, Ferrari, Magnani, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Sensi.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Supryaga.

