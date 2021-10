Serie A 2021/2022, Sassuolo-Empoli: le formazioni ufficiali

31-10-2021 14:49

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-EMPOLI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson, Di Francesco; Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Archiviata la vittoria esterna ottenuta sul campo della Juventus, il Sassuolo si appresta a tornare in campo per sfidare, nell’undicesimo turno di campionato l’Empoli.

Dionisi lancia Traore dal primo minuto sulla trequarti con Berardi e Raspadori a sostegno di Scamacca, a sinistra in difesa c’è Kyriakopoulos con Toljan terzino destro. Chiriches-Ferrari centrali, in mediana Frattesi e Maxime Lopez non si toccano.

Andreazzoli opta per Henderson tra le linee insieme a Di Francesco alle spalle dell’unica punta Pinamonti , in mezzo al campo spazio per Haas e Stulac ai lati di Bandinelli. Fiducia a Viti in retroguardia.

