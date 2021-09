Serie A 2021-2022, Sassuolo-Salernitana: le probabili formazioni

Delicata sfida al Mapei Stadium alle ore 15 di domenica tra Sassuolo e Salernitana.

Le due squadre sono infatti reduci da un inizio di campionato deludente: solo quattro punti per i neroverdi, che vengono da tre sconfitte consecutive contro Roma, Torino e Atalanta, uno per i granata, che hanno fermato contro il Verona nel turno infrasettimanale l’emorragia di cinque sconfitte nelle prime cinque partite di campionato.

Obiettivo vittoria per entrambe, quindi. Dubbi in attacco per Dionisi e Castori: nel Sassuolo Berardi non è al top e potrebbe iniziare dalla panchina e ballottaggio Raspadori-Scamacca. Castori deve scegliere la coppia offensiva che agirà davanti a Ribery: Gondo, in gol contro il Verona, e Djuric insidiano Bonazzoli e Simy.

Sassuolo-Salernitana, le probabili formazioni.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: A. Dionisi.

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Bonazzoli, Simy. All.: F. Castori.

OMNISPORT | 25-09-2021 11:13