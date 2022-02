Serie A 2021/2022, Torino-Venezia: i convocati di Juric

12-02-2022 14:26

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Venezia valida per la 25° giornata di Serie A. Sei degli ultimi otto confronti in Serie A tra Torino e Venezia sono terminati in parità; completa un successo per i granata nel settembre 1999 (2-1 con le reti di Marco Ferrante e Edoardo Artistico) e uno per gli arancioneroverdi nel dicembre 2001 (un 2-1 deciso da una doppietta di Filippo Maniero).

Queste le scelte di Juric:

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Linetty, Pobega, Ricci

Attaccanti: Belotti, Brekalo, Pjaca, Sanabria, Seck, Warming, Zaza

