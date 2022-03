Serie A 2021-2022: Udinese-Sampdoria, le probabili formazioni

05-03-2022 09:13

Dopo la goleada dell’Inter sulla Salernitana il programma del sabato della 28ª giornata di Serie A si apre alle 15 alla “Dacia Arena” con il delicato match tra Udinese e Sampdoria.

Più che una sfida per la salvezza quella in terra friulana assomiglia ad uno spareggio per evitare di vivere una coda di campionato nella paura. Le due squadre sono infatti appaiate a 26 punti, a +4 sulla zona retrocessione e una sconfitta complicherebbe di molto il percorso per le formazioni di Cioffi e Giampaolo.

Bianconeri senza successi da tre partite, la Samp del nuovo corso ha invece finora sempre vinto in casa (due partite senza subire gol) e perso fuori (tre).

Formazione tipo in casa Udinese con il recupero di Udogie, l'”eroe” di San Siro. Dall’altra parte Giampaolo si affida al ritrovato Quagliarella, ritrova Candreva, ma è privo dello squalificato Thorsby: si rivede Rincon.

Udinese-Sampdoria, le probabili formazioni.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu. All.: G. Cioffi.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Caputo, Quagliarella. All.: M. Giampaolo.

