Serie A 2021-2022, Venezia-Lazio: le probabili formazioni

Calcio d’inizio alle ore 16.30 allo Stadio Penzo di Venezia tra i padroni di casa e la Lazio. I lagunari cercano il colpaccio dopo il pari in rimonta con la Sampdoria, mentre i biancocelesti vogliono dare continuità al 3-1 rifilato al Genoa.

Nelle fila del Venezia torna Henry dal 1′ con Aramu e Johnsen. Caldara e Ceccaroni in difesa, sulle fasce Mazzocchi e il ristabilito Haps. In porta Romero. Verso la probabile panchina Ampadu e Tessmann.

Non ci sarà Immobile, positivo al Coronavirus e in quarantena dopo la moglie. Pronto Felipe Anderson come falso nove, ai suoi lati Pedro e Zaccagni. Tornerà dall’inizio Luis Alberto, stavolta a rischiare è Milinkovic-Savic nel duello con Basic.

PROBABILI FORMAZIONI

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, F.Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

