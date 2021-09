Serie A 2021-2022, Venezia-Torino: le probabili formazioni

La sesta giornata della Serie A 2021-2022 si concluderà lunedì alle 20.45 con il posticipo del “Penzo” tra Venezia e Torino.

Per i veneti sarà la seconda partita stagionale nel proprio rinnovato stadio e l’obiettivo non può che essere quello di riscattare il ko contro lo Spezia e mettere in cascina punti evitando la quinta sconfitta in sei gare.

Dall’altra parte il Torino vuole proseguire la striscia utile di tre partite, fatta di due vittorie e del pareggio subito in pieno recupero contro la Lazio, e proseguire la scalata in classifica.

Partita particolare per l’allenatore del Venezia Paolo Zanetti, ex centrocampista del Torino in A e in B tra il 2007 e il 2011, ma alle prese con tante assenze. Altri due gli ex Toro nel Venezia, Molinaro e Aramu: il primo dovrebbe andare in panchina, mentre l’attaccanter giocherà dall’inizio.

Nel Toro, oltre a Belotti, out Pjaca, vittima di un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare anche il derby di sabato 2 ottobre.

Venezia-Torino, le probabili formazioni.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All.: P. Zanetti.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All.: I. Juric.



