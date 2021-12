Serie A 2021-2022, Venezia-Verona: le probabili formazioni

05-12-2021 10:33

Tre anni dopo l’ultima volta, la Serie A ritrova un derby veneto . “Merito” del Venezia, promosso in A a sorpresa al termine dei playoff della Serie B 2020-2021 e del Verona, che si è consolidato nel massimo campionato negli ultimi due campionati di A.

Scomparso il derby con il Chievo , l’Hellas si confronta quindi con i lagunari di Paolo Zanetti , che si stanno disimpegnando finora piuttosto bene e veleggiano a +5 sulla zona retrocessione.

Il Verona vola invece dall’alto dei suoi 20 punti, pur avendo rallentato il passo nelle ultime due giornate con una sconfitta e un pareggio.

Venezia senza lo squalificato Ampadu e con Vacca in regia, in attacco ballottaggio Henry-Okereke.

Tudor ha invece perso in extremis Barak, fermato dalla febbre, e Günter, out per un problema al polpaccio: spazio per Ceccherini e Bessa.

Venezia-Hellas Verona, le probabili formazioni.

Venezia (4-3-3) : Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All.: P. Zanetti.

Verona (3-4-2-1) : Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. All.: I. Tudor.

