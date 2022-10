Serie A 2022-2023, Atalanta-Fiorentina: le probabili formazioni

02-10-2022 10:48

Alle 18 Atalanta e Fiorentina si affronteranno per l’ottavo turno di Serie A 2022-2023.

La pausa per le nazionali ha fatto tremare Gasperini a causa delle condizioni di Demiral e Koopmeiners. I due sembrano, però, essere recuperati. In porta con Musso ko dopo il terribile scontro con Demiral contro la Roma ci sarà Sportiello dal primo minuto, mentre in difesa favorito Okoli. In attacco probabile partenza dal primo minuto di Malinovskyi ed Ederson come supporto.

La Viola, invece, recupera Milenkovic. Al suo fianco, ballottaggio tra Igor e Martinez Quarta. Incerto Amrabat, appena rientrato dalla nazionale marocchina, altrimenti pronto Mandragora. Davanti, sicuro Jovic, ballottaggio tra Nico Gonzales e Cabral.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Mahele; Malinovskiy, Ederson; Hojlund. All.: G. Gasperini.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; N. Gonzalez, Kouamé, Sottil. All.: V. Italiano.