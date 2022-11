Serie A 2022/2023, Bologna-Torino: i convocati di Thiago Motta

05-11-2022 13:27

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita del Dall’Ara contro il Torino valida per la 13° giornata di Serie A Tim.

L’ultima sfida tra Bologna e Torino in Serie A si è conclusa con un pareggio a reti bianche, lo scorso 6 marzo – i rossoblù non tengono la porta inviolata in due gare consecutive nel massimo campionato contro i granata dagli anni ’80.

Queste le scelte di Thiago Motta:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Vignato, Zirkzee.