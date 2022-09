Serie A 2022/2023: Caputo illude la Sampdoria, il Verona la ribalta

04-09-2022 20:23

Francesco Caputo illude la Sampdoria, l’Hellas Verona poi ribalta la partita e trova il primo successo in questa Serie A.

Nel primo tempo non succede praticamente nulla fino al minuto numero 40. Poi la partita si infiamma all’improvviso. Caputo, su assist di Rincon, si gira e calcia di sinistro. La sua conclusione non lascia scampo a Montipò. La rete subita non abbatte il Verona, anzi. Gli scaligeri reagiscono e trovano il pareggio 240 secondi dopo: colpo di testa di Henry, palla prima sulla traversa, poi sulla schiena di Audero e infine in rete. Non è finita. Nei minuti di recupero arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa: Lasagna impegna il portiere blucerchiato. Sulla respinta, però, si fa trovare pronto lo scozzese Doig che realizza il primo gol in Serie A. Nel secondo tempo per la Sampdoria entrano Djuricic e Gabbiadini al posto di Verre e Quagliarella. Ma è l’Hellas a creare le azioni più interessanti. Audero compie alcune belle parate su Lazovic, Doig e Veloso. Nei minuti finali Caputo sfiora il pareggio.