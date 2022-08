Serie A 2022-2023: Cremonese-Torino, le probabili formazioni

27-08-2022 09:41

Fischio d’inizio alle 18,30 allo “Zini” per Cremonese-Torino, match valevole per la 3a giornata di Serie A 2022-2023, che sancirà anche l’esordio davanti al proprio pubblico dei grigiorossi (tornati in A dopo 26 anni di assenza) dopo le dure trasferte contro Fiorentina e Roma in cui i ragazzi di Massimiliano Alvini hanno raccolto tanti complimenti per il gioco espresso, ma zero punti. L’ex tecnico del Perugia ripropone la coppia d’attacco di peso e qualità formata da Okereke e Dessers. Juric schiererà Vlasic ma, a sinistra, ha il dubbio tra Ola Aina e Vojvoda.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All.: Alvini.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.