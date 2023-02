Serie A 2022-2023, Fiorentina-Empoli: le probabili formazioni

I viola arrivano dal poker di Braga in Europa e confermano Jovic al centro dell'attacco; per Zanetti assenza importante quella di Parisi

19-02-2023 09:15

Derby toscano al Franchi alle 15 tra Fiorentina ed Empoli. I viola sono carichi dopo il 4-0 di Braga e Italiano conferma Jovic al centro dell’attacco, con Igor al rientro al centro della difesa. Torna anche Mandragora. Per Zanetti assenza importante quella di Parisi, Cambiaghi favorito su Satriano per una maglia da titolare in attacco.

Vediamo le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikone, Jovic, Kouame. All.: Italiano.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All.: Zanetti.