Serie A 2022/2023: il calendario completo giornata per giornata

24-06-2022 14:27

Sarà una stagione infinita, quella che ci attende: la Serie A 2022/2023 inizierà con il weekend del 13 e del 14 agosto 2022 per concludersi il 4 giugno 2023, dopo la lunga pausa che impone l’anomalo Mondiale in Qatar nel pieno del campionato.

Il nuovo calendario della Serie A 2022/2023

Una nuova annata, segnata da un calendario che abbiamo commentato in diretta, in cui è scattata la caccia al Milan, che all’ultima giornata ha trionfato sull’Inter a maggio: l’Inter e la Juventus vogliono dare del filo da torcere ai campioni in carica, ma occhio anche al Napoli e alla Roma. Cremonese, Monza e Lecce le neopromosse, pronte a cercare una conferma nel massimo campionato.

In questa lunga stagione, caratterizzata ancora dal calendario asimmetrico, saranno quattro i turni infrasettimanali: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023, giornate nel corso delle quali non possono essere programmati derby (neanche nella prima giornata) o scontri diretti tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali.

Una delle regole che ha spaccato le tifoserie, come accaduto per la contestata e controversa decisione di adottare lo spareggio nell’eventualità dell’arrivo a pari punti per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia.

Il calendario completo, giornata per giornata:

PRIMA GIORNATA (14 agosto)

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

SECONDA GIORNATA (21 agosto)

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

TERZA GIORNATA (28 agosto)

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Lecce-Empoli

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

QUARTA GIORNATA (31 agosto)

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

QUINTA GIORNATA (4 settembre)

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

SESTA GIORNATA (11 settembre)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Verona

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

SETTIMA GIORNATA (18 settembre)

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter

OTTAVA GIORNATA (2 ottobre)

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Verona-Udinese

Inter-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Napoli-Torino

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

NONA GIORNATA (9 ottobre)

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Milan-Juventus

Monza-Spezia

Roma-Lecce

Salernitana-Verona

Sassuolo-Inter

Torino-Empoli

Udinese-Atalanta

DECIMA GIORNATA (16 ottobre)

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus

UNDICESIMA GIORNATA (23 ottobre)

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Verona

Udinese-Torino

DODICESIMA GIORNATA (30 ottobre)

Cremonese-Udinese

Empoli-Atalanta

Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Lecce-Juventus

Monza-Bologna

Napoli-Sassuolo

Spezia-Fiorentina

Torino-Milan

TREDICESIMA GIORNATA (6 novembre)

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Juventus-Inter

Milan-Spezia

Monza-Verona

Roma-Lazio

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Lecce

QUATTORDICESIMA GIORNATA (9 novembre)

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Verona-Juventus

Inter-Bologna

Lazio-Monza

Lecce-Atalanta

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Spezia-Udinese

Torino-Sampdoria

QUINDICESIMA GIORNATA (13 novembre)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Empoli-Cremonese

Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Milan-Fiorentina

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Sampdoria-Lecce

SEDICESIMA GIORNATA (4 gennaio)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Bologna

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Spezia-Atalanta

Torino-Verona

Udinese-Empoli

DICIASSETTESIMA GIORNATA (8 gennaio)

Bologna-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Verona-Cremonese

Juventus-Udinese

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Monza-Inter

Salernitana-Torino

Sampdoria-Napoli

Spezia-Lecce

DICIOTTESIMA GIORNATA (15 gennaio)

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Inter-Verona

Lecce-Milan

Napoli-Juventus

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

DICIANNOVESIMA GIORNATA (22 gennaio)

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Verona-Lecce

Inter-Empoli

Juventus-Atalanta

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Salernitana-Napoli

Sampdoria-Udinese

Spezia-Roma

VENTESIMA GIORNATA (29 gennaio)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Udinese-Verona

VENTUNESIMA GIORNATA (5 febbraio)

Cremonese-Lecce

Fiorentina-Bologna

Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Spezia-Napoli

Torino-Udinese

VENTIDUEESIMA GIORNATA (12 febbraio)

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Verona-Salernitana

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Lecce-Roma

Milan-Torino

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

VENTITREESIMA GIORNATA (19 febbraio)

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli

Inter-Udinese

Monza-Milan

Roma-Verona

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Cremonese

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (26 febbraio)

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Verona-Fiorentina

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

VENTICINQUESIMA GIORNATA (5 marzo)

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Monza-Empoli

Napoli-Lazio

Roma-Juventus

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Cremonese

Spezia-Verona

Torino-Bologna

VENTISEIESIMA GIORNATA (12 marzo)

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Verona-Monza

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Sassuolo

Spezia-Inter

VENTISETTESIMA GIORNATA (19 marzo)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Monza-Cremonese

Salernitana-Bologna

Sampdoria-Verona

Sassuolo-Spezia

Torino-Napoli

Udinese-Milan

VENTOTTESIMA GIORNATA (2 aprile)

Bologna-Udinese

Cremonese-Atalanta

Empoli-Lecce

Inter-Fiorentina

Juventus-Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Spezia-Salernitana

VENTINOVESIMA GIORNATA (9 aprile)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Verona-Sassuolo

Lazio-Juventus

Lecce-Napoli

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Cremonese

Torino-Roma

Udinese-Monza

TRENTESIMA GIORNATA (16 aprile)

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

TRENTUNESIMA GIORNATA (23 aprile)

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Verona-Bologna

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

TRENTADUESIMA GIORNATA (30 aprile)

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta

TRENTATREESIMA GIORNATA (3 maggio)

Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (7 maggio)

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce-Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

TRENTACINQUESIMA GIORNATA (14 maggio)

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Juventus-Cremonese

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

TRENTASEIESIMA GIORNATA (21 maggio)

Atalanta-Verona

Cremonese-Bologna

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Salernitana

Sassuolo-Monza

Torino-Fiorentina

Udinese-Lazio

TRENTASETTESIMA GIORNATA (28 maggio)

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Verona-Empoli

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Lazio-Cremonese

Monza-Lecce

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

TRENTOTTESIMA GIORNATA (4 giugno)

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Lecce-Bologna

Milan-Verona

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Inter

Udinese-Juventus

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN

FAQ Quando inizia la Serie A 2022/2023? La prossima stagione di Serie A 2022/2023 ha inizio il 13 agosto 2022 per assecondare gli impegni dei calciatori del nostro campionato con le rispettive Nazionali, in vista del prossimo Mondiale in Qatar. Quando si conclude la stagione 2022/2023? L'ultima giornata in calendario, per la stagione di Serie A 2022/2023, è prevista per il 4 giugno 2023.

VIRGILIO SPORT