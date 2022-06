Sorteggio calendario Serie A 2022/2023: segui la diretta live

24-06-2022 11:30

Giornata 5Praticamente siamo ancora per le strade di Milano a celebrare il ritorno al successo del Milan, che ci ritroviamo già catapultati alla presentazione del calendario per la stagione 2022/2023 della Serie A.

In diretta dalle 12 seguiremo il sorteggio che comporrà tutte le sfide e il loro ordine per le nostre squadre, in quella che si preannuncia, a livello tecnico ed emozionale, una delle più belle stagioni di sempre.

La diretta live del sorteggio della Serie A 2022/2023

Inizia ora la diretta del sorteggio, parlano ora Pardo e il presidente della Lega Serie A, assieme a Candela (ex Roma), Ambrosini, Zambrotta e Pazzini.

Giornata 1

Fiorentina-Cremonese

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio.Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

Giornata 5

Milan-Inter

Giornata 21

Inter-Milan

Giornata 11

Milan-Monza

Giornata 23

Monza-Milan

Le date, le regole, il Mondiale in Qatar

La Serie A 2022/2023 inizierà il 13 agosto (in anticipo rispetto al solito, con quattro giornate ancora a mercato aperto) e si concluderà il 4 giugno, con quattro turni infrasettimanali previsti per il 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio.

Il calendario inoltre sarà asimmetrico, come nella scorsa stagione, il che significa che le gare di ritorno saranno completamente differenti da quelle di andata, sia per quanto riguarda l’ordine delle sfide sia per gli avversari che andranno a incontrare.

La pausa per il Mondiale in Qatar, dove l’Italia non andrà, sarà dal 13 novembre 2022 al 4 gennaio 2023. Una pausa lunghissima, che infatti farà finire il campionato a giugno, cosa che, a parte la stagione del lockdown, non accadeva dal 2001.

Molte polemiche ha creato anche la nuova regola dello spareggio, che potrebbe per la prima volta determinare il vincitore della Serie A. In pratica, in caso di arrivo a pari punti di tre squadre, verrebbero considerati di nuovo gli scontri diretti creando una sorta di classifica avulsa. Le migliori due poi andranno a giocarsi lo Scudetto in uno spareggio decisivo.

La lotta al vertice sarà di nuovo piena di incognite

Le squadre si presentano ai nastri di partenza con una “novità”: nessuna delle squadre al vertice ha cambiato guida tecnica per la prima volta dopo tantissimi anni. Quasi una novità che ci permetterà di osservare chiaramente l’evoluzione dello stile di gioco.

Il Milan tenterà, tramite un mercato intelligente, di confermarsi campione anche se al momento la concorrenza sembra sempre più agguerrita. Tanta curiosità per vedere se all’Inter arriveranno davvero sa Lukaku che Dybala e se rimarrà Lautaro, oltre a capire chi se ne andrà tra Skriniar e Bastoni. Potenzialmente i nerazzurri sono ancora la squadra da battere.

Un passo indietro la Juve, alla quale non può bastare il solo Pogba, nonostante sia un’aggiunta pazzesca al centrocampo. Serve che Vlahovic sia quello di Firenze, serve che rimanga De Ligt e che molti giovani inizino a prendersi le proprie responsabilità.

Nel mezzo un Napoli che non può più sbagliare e una Roma chiamata ora a fare un salto di qualità dopo il successo in Conference League.

Come si comportano le neopromosse: una lotta salvezza che sarà durissima

Molto interessante anche osservare come si comporteranno le neopromosse, e più in generale quella che sarà la lotta per non retrocedere. Il Monza di Galliani e Berlusconi è al momento la squadra più attiva sul mercato, col duo ex Milan che punta non solo a salvarsi, ma a diventare una realtà davvero solida nella massima serie.

Lecce e Cremonese probabilmente dovranno lottare di più, anche se i pugliesi in Serie B sono stati letteralmente dominanti, mentre i lombardi sono stati più una magnifica sorpresa. In tutto ciò ci sono squadre che devono rinforzarsi ancora se vogliono salvarsi, come per esempio Sampdoria e Salernitana, due squadre che nella Serie A 2021/2022 non hanno fatto di certo bene e che, senza un mercato all’altezza, rischiano di essere candidate forti alla retrocessione.

d