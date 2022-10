Serie A 2022-2023, Inter-Salernitana: le formazioni ufficiali

16-10-2022 12:14

Per accorciare in classifica e centrare la seconda vittoria consecutiva in Serie A, Simone Inzaghi punta sulle certezze: sono difatti confermati dieci undicesimi della formazione che ha ben impressionato in casa Barcellona, con Acerbi che da il cambio a Bastoni; la ‘Bersagliera’, che nella scorsa stagione ha incassato due batoste dai nerazzurri, si presenta con baby Pirola in difesa e punta sugli esterni Candreva (un ex) e Mazzocchi per rifornire le punte.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola