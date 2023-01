Serie A 2022-2023, Juventus-Monza: le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo Stadium per la sfida delle 15, prima giornata di ritorno, fra i bianconeri di Allegri e i brianzoli di Palladino.

29-01-2023 14:17

Tutto pronto allo Stadium di Torino per la sfida delle 15 fra Juventus e Monza, valida per il 20° turno del campionato di Serie A. Allegri sceglie Kean in attacco, con Di Maria sulla trequarti. Titolare Paredes, in panchina Vlahovic e Pogba. Palladino punta invece su Mota, supportato da Ciurria e Caprari.

Formazioni ufficiali

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All: Allegri.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marí, Izzo; Rovella, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota. All: Palladino.