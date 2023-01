Serie A 2022-2023, Lecce-Milan: le probabili formazioni

14-01-2023 08:28

Non ci sono altri risultati se non la vittoria per il Milan a Lecce per restare in scia al Napoli, che ieri ha vinto 5-1 con la Juventus. Un successo, per i rossoneri, significherebbe anche isolarsi al secondo posto e tenere a distanza le possibili avversarie per un posto Champions. E poi c’è da riscattare l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia a opera del Torino. Ma il Lecce di Baroni non ci sta: il tecnico dei salentini recupera dalla squalifica Hjulmand, che torna in mediana. Sul fronte del Diavolo, invece, manca Tonali, sostituito da Vranckx. Recuperati Kjaer e Origi.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.