Serie A 2022-2023, Lecce-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Baroni conferma al centro dell'attacco Ceesay, in gol al Gewiss: nell'attacco di Dionisi Bajrami prende il posto di Laurentié.

25-02-2023 20:44

Tra poco in campo al Via del Mare Lecce e Sassuolo: i giallorossi provano a confermare il loro momento (vittorie a Cremona e Bergamo inframezzate dal pareggio casalingo contro la Roma), in attesa di sfidare l’Inter al Meazza, mentre i neroverdi, che nel prossimo turno ospitano il fanalino di coda Cremonese, devono rialzare la testa dopo lo scivolone al Mapei contro il Napoli. Schieramento a specchio: nel tridente pugliese è confermato Ceesay, abile a sbloccare la partita del Gewiss, con Bairami che prende il posto di Laurentié in quello emiliano.

Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3) Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Hjulmand, Blin, Maleh; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni.

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. Allenatore: Dionisi.

Dirige il Sig. Baroni di Firenze.