Serie A 2022-2023, Milan-Atalanta: le probabili formazioni

Riecco Maignan: Pioli va avanti col 3-4-1-2. Gasperini deve fare i conti con Demiral squalificato e le indisponibilità di Pasalic, Hateboer e Zapata

26-02-2023 08:48

Milan-Atalanta, con ogni probabilità, è la partita che vedrà l’agognato ritorno in campo di Mike Maignan, dopo la lesione muscolare al polpaccio rimediata difendendo i pali della nazionale francese in Nations League, che l’ha tenuto fuori da inizio settembre. Sponda Atalanta, la Dea deve fare i conti con Demiral squalificato e le indisponibilità di Pasalic, Hateboer e Zapata. Ecco, qui di seguito, le possibili scelte di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini per la gara che verrà arbitrata dal fischietto di Tivoli Livio Marinelli:

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Junior Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. All.: Pioli.

ATALANTA (3-5-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Maehle, Koopmeiners, De Roon, Ruggeri; Hojlund, Lookman. All.: Gasperini.