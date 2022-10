Serie A 2022-2023: Monza-Bologna, le probabili formazioni

31-10-2022 09:24

Dopo il no della Lega alla richiesta di rinvio avanzata dal club brianzolo dopo la tragedia di Assago, Monza e Bologna scendono in campo per l’ultima partita della 12ª giornata. Prima dell’inizio del match, fissato per le 20.45, verrà comunque osservato un minuto di silenzio in memoria di Luis Fernando Ruggieri, la vittima della folle serata di giovedì 27 ottobre nella quale è rimasto ferito Pablo Marì, operato alla schiena e costretto a stare lontano dai campi per i prossimi tre mesi.

Sul campo però ci si aspetta partita vera tra le squadre di Palladino e Thiago Motta, ex compagni nel Genoa di Gasperini, e appaiate a quota 10 punti, appena sopra la zona retrocessione, e reduci da momenti opposti: il Bologna ha centrato la seconda vittoria in campionato in casa contro il Lecce, mentre i biancorossi sono reduci da due sconfitte consecutive contro Empoli e Monza, le prime della gestione Palladino, iniziata con tre vittorie.

Il Monza recupera Rovella dopo lo sconto della squalifica e sarà privo del solo Marì, Thiago Motta conferma 10/11 della formazione ha ha battuto il Lecce: unica novità Soumaoro per l’infortunato Bonifazi.

Monza-Bologna, le probabili formazioni.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna. All.: R. Palladino.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. All.: Thiago Motta.