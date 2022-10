Serie A 2022-2023, Napoli-Bologna, le probabili formazioni

16-10-2022 12:33

Per riprendersi la vetta del gruppo, rimanendo imbattuto come l’Atalanta, Luciano Spalletti deve superare il Bologna privo del punto di riferimento Arnautovic, fermato dalla lombalgia: confermato come numero 9 Giacomo Raspadori, con Osimhen che partirà dalla panchina, tra difesa e mediana Ostigard e Ndombele, chiamato a fare le veci dell’infortunato Anguissa; oltre al centravanti austriaco Thiago Motta, che ha racimolato un punto in tre incontri, deve rinunciare a Schouten, con Ferguson al debutto e Zirkzee alla prima dall’inizio.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Mario Rui; Ndombele, Lobotka; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Raspadori. Allenatore: Spalletti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. Allenatore: Motta