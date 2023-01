Serie A 2022-2023, Sampdoria-Udinese: le probabili formazioni

22-01-2023 08:52

Vietato sbagliare, per due, nel lunch match dell’ultima giornata del girone d’andata. A Marassi si affronteranno infatti una Sampdoria disperata sul fondo della classifica, penultima con appena 9 punti, e un’Udinese passata in tre mesi da squadra rivelazione a fornazione in crisi, contestata dai propri tifosi e costretta ad andare in ritiro dopo il ko interno contro il Bologna, nona gara di fila senza vittorie per i friulani (cinque pareggi e quattro sconfitte).

Blucerchiati turbati dalle vicende societarie, ma costretti a vincere per non perdere terreno anche dal Verona terzultimo, ma sopratutto per tenere accesa la fiammella di agganciare la quart’ultima posizione, mentre l’Udinese può aggrapparsi alla speranza di tornare a inseguire l’Europa dopo la penalizzazione della Juventus.

Stankovic pronto a puntare su Djuricic a supporto della coppia Gabbiadini-Lammers, dall’altra parte formazione quasi titolare per Sottil: Deulofeu torna, ma parte dalla panchina, Pereyra fa l’interno con Ehizibue esterno destro.

Sampdoria-Udinese, le probabili formazioni.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Colley; Zanoli, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All.: D. Stankovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. All.: A. Sottil,.