Serie A 2022-2023, Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

Pesante l'assenza di Berardi nell'undici di Dionisi, Spalletti deve rinunciare a Raspadori. Niente turn over per Osimhen

17-02-2023 08:23

Sassuolo all’esame capolista oggi alle 20:45 . Impegno probante per l’undici di Dionisi, che deve anche rinunciare all’infortunato Domenico Berardi. Anche il Napoli deve rinunciare a un uomo, Raspadori, che salterà pure l’impegno di Champions League, in attesa di notizie sui tempi di recupero. Niente turn over davanti con Osimhen regolarmente al centro dell’attacco.

Andiamo a vedere le probabili formazioni del Mapei Stadium:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Bajrami; Alvarez, Defrel, Laurientè. All.: Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.