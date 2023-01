Serie A 2022-2023, Verona-Lecce: le probabili formazioni

21-01-2023 08:34

Umori e destini diversi in Verona-Lecce oggi alle 15 al Bentegodi. I gialloblù sono con l’acqua alla gola, appena 9 punti racimolati finora, mentre i salentini hanno una buona classifica con 20 punti all’attivo. Chiaro che Zaffaroni non abbia altro risultato a disposizione se non la vittoria, mentre a Lecce sono galvanizzati dagli ultimi risultati ottenuti. Ballottaggio Kallon-Lasagna per il Verona, giallorossi forse in campo con l’undici che ha quasi vinto con il Milan.

Vediamo le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Lasagna, Lazovic; Djuric. All.: Zaffaroni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.