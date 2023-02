Serie A 2022-2023, Verona-Salernitana: le probabili formazioni

Gli scaligeri devono vincere per avvicinare la quartultima posizione, confermato Ngonge. Nicola con il dubbio modulo

13-02-2023 10:02

Alle 18:30 la partita che si deve vincere, sul fronte Verona. Mentre alla Salernitana non andrebbe male un pareggio per tenere a distanza i gialloblù. Zaffaroni dovrebbe confermare Ngonge tra i titolari con Gaich in panchina. Più incertezze da parte campana, visto che in settimana è stata provata anche la difesa a tre. Bohinen potrebbe prendere il posto di Nicolussi Caviglia in mediana.

Vediamo le probabili formazioni che scenderanno in campo al Bentegodi:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaolo, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna. All.: Zaffaroni.

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Bronn, Troost-Ekong, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Dia, Bonazzoli. All.: Nicola.