Serie A, le partite di oggi: dove vedere Parma-Napoli, Inter-Lazio e tutte le gare in tv o in streaming

Il programma della 37esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli orari, le date e il palinsesto tv di tutte le partite

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Archiviata la finale di Coppa Italia, vinta dal Bologna, la Serie A torna protagonista con la 37esima e penultima giornata di campionato e con i verdetti ancora tutti da emettere. L’unica certezza è la retrocessione aritmetica del Monza. Per il resto è ancora tutto aperto: dalla corsa scudetto tra Napoli e Inter, alla lotta per il quarto posto, passando per le qualificazioni alle coppe europee e la lotta salvezza. Di seguito, il programma completo.

Serie A, la classifica prima della 37esima giornata

Classifica: Napoli 78, Inter 77, Atalanta 71, Juventus 64, Lazio 64, Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino 44, Udinese 44, Genoa 40, Cagliari 33, Verona 33, Parma 32, Venezia 29, Lecce 28, Empoli 28, Monza 18.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A, il programma della 36a giornata: orari e palinsesto tv

Genoa-Atalanta 17 maggio 2-3 Dazn Cagliari-Venezia 18 maggio 20:45 Dazn Fiorentina-Bologna 18 maggio 20:45 Dazn/Sky Verona-Como 18 maggio 20:45 Dazn Inter-Lazio 18 maggio 20:45 Dazn/Sky Juventus-Udinese 18 maggio 20:45 Dazn Lecce-Torino 18 maggio 20:45 Dazn/Sky Monza-Empoli 18 maggio 20:45 Dazn Parma-Napoli 18 maggio 20:45 Dazn Roma-Milan 18 maggio 20:45 Dazn

Le partite di oggi, domenica 18 maggio

All’Unipol Domus, Cagliari e Venezia si affrontano in una gara che può decidere una stagione. I sardi, reduci da un finale di stagione complicato, hanno visto assottigliarsi il margine sulla zona retrocessione a soli cinque punti. I veneti, invece, sono a +1 dalla zona retrocessione. Per una delle due potrebbe arrivare la salvezza aritmetica.

e si affrontano in una gara che può decidere una stagione. I sardi, reduci da un finale di stagione complicato, hanno visto assottigliarsi il margine sulla zona retrocessione a soli cinque punti. I veneti, invece, sono a +1 dalla zona retrocessione. Per una delle due potrebbe arrivare la salvezza aritmetica. Derby dell’Appennino al Franchi tra Fiorentina e Bologna . I felsinei, freschi vincitori della Coppa Italia e già sicuri dell’Europa League, puntano ancora alla Champions. La squadra di Palladino, invece, ha visto sfumare tutto dopo i ko contro Betis e Venezia.

e . I felsinei, freschi vincitori della Coppa Italia e già sicuri dell’Europa League, puntano ancora alla Champions. La squadra di Palladino, invece, ha visto sfumare tutto dopo i ko contro Betis e Venezia. Al Bentegodi, il Verona ospita il Como . I veneti, con cinque punti di vantaggio sulla zona rossa, possono centrare la salvezza anche senza vincere a seconda dei risultati di Lecce ed Empoli. Il Como è già matematicamente salvo.

ospita il . I veneti, con cinque punti di vantaggio sulla zona rossa, possono centrare la salvezza anche senza vincere a seconda dei risultati di Lecce ed Empoli. Il Como è già matematicamente salvo. A San Siro, riflettori puntati su Inter-Lazio. I nerazzurri di Inzaghi, ex di giornata, inseguono il Napoli con un solo punto di distacco e con la testa anche alla finale di Champions contro il PSG. La squadra di Baroni punta il quarto posto.

I nerazzurri di Inzaghi, ex di giornata, inseguono il Napoli con un solo punto di distacco e con la testa anche alla finale di Champions contro il PSG. La squadra di Baroni punta il quarto posto. La Juventus attende l’Udinese con l’obiettivo Champions da blindare I bianconeri sono quarti, a pari punti con la Lazio, a +1 dalla Roma, e padroni del proprio destino. I friulani inseguono il Torino nella corsa all’undicesimo posto.

attende con l’obiettivo Champions da blindare I bianconeri sono quarti, a pari punti con la Lazio, a +1 dalla Roma, e padroni del proprio destino. I friulani inseguono il Torino nella corsa all’undicesimo posto. Ultima sfida al Via del Mare per il Lecce . I giallorossi sono a quota 28 punti, alla pari dell’Empoli e a -1 dal Venezia. Di fronte c’è il Torino , ormai destinato al lato destro della classifica.

. I giallorossi sono a quota 28 punti, alla pari dell’Empoli e a -1 dal Venezia. Di fronte c’è il , ormai destinato al lato destro della classifica. Il Monza , già retrocesso, ospita un Empoli ancora in piena bagarre salvezza. Dopo il successo con il Parma, i toscani si rilanciano in una corsa che resta apertissima con Lecce e Venezia.

, già retrocesso, ospita un ancora in piena bagarre salvezza. Dopo il successo con il Parma, i toscani si rilanciano in una corsa che resta apertissima con Lecce e Venezia. Il Napoli di Conte, dopo il 2-2 con il Genoa, conserva un solo punto di vantaggio sull’Inter. Al Maradona arriva il Parma , a caccia di punti salvezza.

di Conte, dopo il 2-2 con il Genoa, conserva un solo punto di vantaggio sull’Inter. Al Maradona arriva il , a caccia di punti salvezza. All’Olimpico va in scena Roma-Milan, sfida chiave per le posizioni europee. I giallorossi sognano un posto in Champions, mentre i rossoneri cercano una reazione dopo la delusione in finale di Coppa Italia: per restare in corsa per l’Europa, serve solo vincere.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.