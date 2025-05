Inter-Lazio, l'arbitro Guida in sala Var scatena i sospetti nerazzurri: "Favorirà il Napoli". È bufera

Veleni sulla designazione per il big match di San Siro, dopo che il fischietto di Torre Annunziata aveva confessato: "Ho chiesto di non dirigere gli azzurri, ho famiglia".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un finale di campionato così appassionante rischia di accendere gli animi e di moltiplicare ansie, preoccupazioni e sospetti. Con lo Scudetto in bilico e con un solo punto di distanza a separare Napoli e Inter ad appena 180 minuti dalla conclusione del campionato, ecco che persino la designazione di un AVAR, l’assistente arbitrale in sala VAR, diventa motivo di polemica. Incredibile ma vero, qualcuno si è lamentato per la decisione di spedire Guida in sala VAR per il big match di San Siro tra Inter e Lazio.

Inter-Lazio, la designazione di Guida fa discutere

Sui social è un fiorire di sceneggiate e piagnistei preventivi, rigorosamente di marca nerazzurra. Il motivo? L’arbitro Guida è della sezione di Torre Annunziata e vive in provincia di Napoli. Ma non sarebbe solo questo il problema, che invece poggia su altre basi. Qualche tempo fa, infatti, in collegamento con Radio CRC – emittente ufficiale del Napoli – lo stesso Guida aveva confessato di aver chiesto espressamente al designatore Rocchi di non assegnarlo alla squadra partenopea. Una decisione condivisa con Maresca, arbitro proprio della sezione di Napoli. La ragione? Evitare guai e proteggere la famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole dell’arbitro Guida sul Napoli e la famiglia

“A Napoli il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, anche se abbiamo avuto la proposta”, le parole di Guida in radio. “Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno”. E ancora: “Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo“. Infine: “Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno”.

Guida AVAR in Inter-Lazio, i dubbi di Tancredi Palmeri

Riuscirà a essere sereno Guida nel suo ruolo da assistente VAR dell’Inter sapendo che i nerazzurri si giocano lo Scudetto proprio col Napoli? Se lo chiede il giornalista Tancredi Palmeri, che su X insinua: “Ma come può l’arbitro Guida fare l’assistente Var in Inter-Lazio se ha dichiarato che non ha la serenità di arbitrare il Napoli per proteggere la famiglia? Questa è una designazione totalmente illogica. Non sono a prescindere contro Rocchi ma questa scelta è inspiegabile”. Per la cronaca: per il match è stato designato Chiffi, arbitro di Padova, con Di Paolo al Var. Guida sarà solo l’assistente di quest’ultimo.

Scudetto, tra Inter e Napoli è sfida anche sui social

Oltre al post di Palmeri, sono tantissimi i messaggi sui social che paventano complotti e oscuri disegni per sfavorire l’Inter. Una sorta di Marotta League all’incontrario, con tanto di accuse e invettive. “Che direste a parti invertite”, punge un sostenitore dell’Inter. E ancora: “Non è tanto marginale la figura dell’AVAR. Se ascoltate l’audio di diversi interventi VAR, vi renderete conto di quanto partecipi attivamente alle decisioni”. Ma i tifosi del Napoli controbattono: “Dunque il problema sarebbe Guida AVAR in Inter-Lazio. Doveri che arbitra Parma-Napoli e viaggia con lo zainetto dell’Inter, Simonelli presidente di Lega che va allo stadio con la sciarpa dell’Inter, Infantino presidente FIFA che è ultrà nerazzurro, tutto ok?”.