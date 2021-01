Serie A, Atalanta-Parma: probabili formazioni

L’Atalanta imbattuta da cinque giornate, arriva a questa partita dopo il roboante 5-1 rifilato al Sassuolo. La squadra di Gasperini, sembra – almeno fino ad ora – di non risentire della mancanza del papu Gomez e di tutte le questioni relative allo scontro tra il fantasista e il suo allenatore. L’Atalanta è infatti settima in classifica con 25 punti.

Gli emiliani occupano invece attualmente il sedicesimo posto in classifica con 12 punti e sono reduci da ben tre sconfitte consecutive contro le due Torinesi in casa e contro il Crotone in trasferta.

Gasperini dovrà fare a meno di Romero squalificato, opterà per fare un po’ di turn over su entrambe le fasce e a centrocampo. Liverani si affiderà al 4-3-1-2, cercando di lavorare sull’aspetto psicologico dei suoi uomini, piuttosto che su quello tattico.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pessina, De Roon, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Alves, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Brunetta; Karamoh, Cornelius. All. Liverani

OMNISPORT | 05-01-2021 12:01