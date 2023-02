Serie A, Baroni sprona ancora il Lecce: "Manteniamo questa mentalità"

L'allenatore giallorosso: "Se ne riduci l'iniziativa, le grandi non sono così distanti, ma la salvezza è lontana".

19-02-2023 15:55

Il Lecce fa un altro passo verso la salvezza, vincere a Bergamo ha una valenza di fatto decisiva per la matricola di Marco Baroni: “Siamo stati bravi a togliere all’Atalanta il palleggio che orienta poi il loro gioco sugli esterni; abbiamo fatto un altro passo verso il nostro obiettivo, ma dovremo mantenere questo tipo di mentalità per salvarci. Questa è una partita che ci toglierà energie, ma giocare duello su duello è bellissimo. Non puoi tenere la posizione contro l’Atalanta, quando attacca lo spazio poi ti ritrovi in inferiorità numerica. L’arma vincente del Lecce? Restare in pressione, levare così iniziativa alle rivali. Non ci dovrebbe essere partita contro le grandi, ma quest’atteggiamento ci tiene in partita”.

La salvezza implica il rinnovo: “Quando mi ha chiamato il presidente, volevo ripercorrere i passi fatti da calciatore del Lecce: io e l’area tecnica abbiamo continuato a sognare questi risultati, non penso al rinnovo perché richiereri di perdere energie. E’ un campionato pericoloso, perciò penso alla gara che dovremo disputare contro il Sassuolo”.