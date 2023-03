Serie A basket: Tortona si riavvicina le prime, vince anche Sassari

Quattro partite nel sabato sera. I piemontesi battono Trento, mentre i sardi superano Varese. Passano anche Pesaro e Reggio Emilia.

18-03-2023 23:10

Sabato sera ricco per quanto riguarda il campionato di Serie A di basket. Ben quattro anticipi del 22° turno in attesa della super sfida di domenica fra le due big Olimpia Milano e Virtus Bologna. Alle due di testa si è riavvicinata intanto la Bertram Yachts Tortona, che grazie a Radosevic e Harper ha vinto 75-73 in casa della Dolomiti Energia Trentino.

Largo successo interno del Banco di Sardegna Sassari, 102-73 sull’Openjobmetis Varese. Benissimo Diop e Dowe. La Unahotels Reggio Emilia ha vinto 80-75 grazie a Senglin sul parquet della Pallacanestro Trieste. Mentre la Carpegna Prosciutto Pesaro ha superato in casa la Germani Brescia 88-79, lanciati da Daye e Tambone.