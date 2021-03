Serie A, Benevento-Verona: probabili formazioni

Bella sfida tra Benevento e Verona, due squadre propositive che sanno giocare e palleggiare contro ogni avversario.

Momento di flessione importante per le streghe che non vincono da otto partite, con appena quattro punti conquistati, e ora la zona rossa non è più così lontana. Non se la passano tanto meglio gli scaligeri con una sola vittoria nelle ultime cinque, ma a distanza di sicurezza dalle squadre in lotta per la retrocessione.

Inzaghi dovrà fare a meno dell’infortunato Iago Falque, mentre è fuori per squalifica Barba, mentre Juric non avrà a disposizione gli infortunati Colley, Ruegg e Kalinic. Nella gara di andata la squadra scaligera si impose con un netto 3-1 grazie alla bella doppietta di Barak e al gol di Lazovic; a nulla valse il momentaneo pareggio firmato da Lapadula.

PROBABILI FORMAZIONI

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

OMNISPORT | 03-03-2021 12:55