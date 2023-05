Serie A 2022-2023, Bologna-Roma: le probabili formazioni

Barrow sempre punta, dietro gioca Bonifazi al posto di Soumaoro. Arnautovic inizia in panchina. Giallorossi con rosa corta e diversi cambi di formazione

14-05-2023 09:28

Alle 18 di oggi il Bologna riceve la Roma. Thiago Motta insiste con Barrow davanti, Bonifazi sostituisce l’infortunato Soumaoro. Arnautovic ora sta bene, ma parte in panchina per giocare uno spezzone di secondo tempo. Risorse ed energie limitate per i giallorossi: manca sicuramente l’infortunato Smalling, risparmiati Dybala e Wijnaldum che non sono neanche convocati. Svilar in porta al posto di Rui Patricio, neanche convocato, maglia da titolare per il giovane Tahirovic.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Aebischer, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson. All. Motta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Camara, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Volpato; Abraham. All. Mourinho.