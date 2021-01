Serie A, Bologna: rossoblu in crisi: Mihajlovic unico colpevole?

Non è un gran momento per il Bologna che non vince da ben otto turni e che su 15 punti disponibili nelle ultime cinque giornate ha inanellato 4 pareggi e una sconfitta. Numeri decisamente poco soddisfacenti in casa rossoblu: la classifica non è ancora preoccupante, ma piano piano la squadra felsinea sta perdendo posizioni e soprattutto quel carattere volitivo, tipico del suo allenatore.

“Da mito a responsabile dei problemi”, titola stamane il Corriere dello Sport, rivolgendosi al mister serbo. Ma forse i problemi di un’annata davvero fin qui per nulla esaltante sono anche da ricercare nelle scelte della società e nel budget messo a disposizione da un presidente che non si vede a Bologna da più di un anno.

Sicuramente poi quando le cose non funzionano a meraviglia nell’occhio del ciclone ci finisce l’allenatore che avrà le sue colpe dettate da una testardaggine incomprensibile talvolta sulle scelte del modulo (sempre ancorato al 4-2-3-1) e sulle gestione dei giocatori, ma che non può essere l’unico responsabile di una stagione molto opaca. Chissà se fischieranno le orecchie ai vari Fenucci, Sabatini, Bigon, Di Vaio…

OMNISPORT | 12-01-2021 10:55