Serie A, Bologna-Salernitana: le probabili formazioni

Dopo le amichevoli è tempo di fare sul serio sia per il Bologna che per la Salernitana. Le due squadre, opposte nel match in programma domani al Dall’Ara alle 18.30, cercheranno subito di partir bene in una sfida che profuma già di salvezza.

Per portare a casa i tre punti Mihajlovic punterà su Arnautovic unica punta con il trio Soriano-Orsolini-Barrow a supporto mentre dietro il tecnico dovrà decidere se rischiare De Silvestri, Dijks e Hickey, tutti alle prese recentemente con alcuni problemi fisici.

Il precario stato di salute di questi ultimi potrebbe “lanciare” Medel al centro della difesa con uno tra Bonifazi e Soumaoro, una soluzione questa che porterebbe Svanberg, Schouten e Dominguez (favoriti gli ultimi due) a giocarsi due delle tre maglie da titolare a centrocampo.

Meno dubbi li ha Castori che, in attesa di ulteriori rinforzi dal mercato, deve rinunciare a Veseli in difesa e a capitan Di Tacchio. Al posto di quest’ultimo a centrocampo verrà impiegato Mamadou Coulibaly, mentre in attacco la coppia titolare sarà composta da Djuric e Bonazzoli con Simy (non al meglio) relegato inizialmente in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Ruggeri; Djuric, Bonazzoli

OMNISPORT | 21-08-2021 10:32