Serie A: Cagliari-Bologna 2-0

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 7, Srna 6 (27′ pt Faragò 6), Romagna 7, Pisacane 7, Padoin 6,5; Ionita 6 (30′ st Dessena 6), Bradaric 6.5, Barella 6.5; Castro 8, Joao Pedro 7 (42′ st Farias sv), Pavoletti 7. (16 Aresti, 12 Daga, 1 Rafael, 3 Andreolli, 23 Ceppitelli, 2 Pajac, 8 Cigarini, 9 Cerri, 25 Sau). All. Maran 7 Bologna (3-5-2): Skorupski 6, Calabresi 5.5, Danilo 5, De Maio 5.5 (15′ st Orsolini 5.5), Mattiello 5; Svanberg 5, Nagy 5.5, Dzemaili 5.5, Dijks 5.5 (1′ st Krejci 5.5); Santander 5, Falcinelli 5 (30′ st Okwonkwo 6) (1 Da Costa, 29 Santurro, 3 Gonzalez, 5 Pulgar, 6 Paz, 15 Mbaye, 17 Donsah, 19 Valencia, 22 Destro) All.: F. Inzaghi 5 Arbitro: Pasqua di Tivoli 6 Reti: 22′ pt Joao Pedro, 23′ st Pavoletti Recupero: pt 5, st 3 Angoli: 4 a 4 Ammoniti: De Maio, Pisacane, Dijks per scorrettezze, Dessena e Okwonkwo, Santander per proteste. Var: 0 Spettatori: 15.019. +++ I GOL +++ – 22′ pt Castro salta Danilo sulla sinistra e va sul fondo: sul cross Joao Pedro di testa infila da pochi passi. – 23′ st nuovo numero di Castro, supera Svanberg e crossa di esterno destro. Pavoletti di testa schiaccia in rete.

ANSA | 06-10-2018 22:50