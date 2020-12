Serie A, Cassano: Inter e Juve arriveranno davanti al Milan

Alla fine della 13a giornata di campionato di Serie A, inizia a delinearsi un pò meglio quella che sarà la lotta scudetto fino alla fine del torneo. Al momento, il Milan guarda tutti dall’alto essendo primo con 31 punti, seguito ad una lunghezza di distanza dall’Inter e a quattro dalla Juventus; più staccate, ma degne di essere menzionate , Roma, Napoli, Lazio e Atalanta.

Antonio Cassano, uno degli ospiti fissi del consueto appuntamento su ‘Bobo TV’, format presente sul canale Twitch di Christian Vieri, ha provato a fare un pronostico su chi, alla fine, si cucirà lo scudetto sulle maglie: “Il Milan ha vinto col Sassuolo, tra Genoa e Parma però ha perso quattro punti. Con Ibrahimovic in campo è un’altra cosa, Zlatan ha dato l’80% a tutti i compagni. Ha migliorato Calabria, Hernandez, Calhanoglu e gli altri... La squadra sta facendo bene, ma credo che alla lunga Inter e Juventus arriveranno davanti. Occhio anche all’Atalanta. Il Milan va avanti grazie all’entusiasmo”.

L’ex talento barese, trova il tempo anche per una critica pesante alla sua ex squadra.Nonostante la vittoria contro lo Spezia, il gioco di Conte non ha per nulla soddisfatto Cassano. “L’Inter non è una grande squadra. Se continua così e alla fine vince, sarò il primo a dire ‘L’Inter ha giocato di m… e ha vinto lo Scudetto. E allora che vuol dire?’. Sentivo Bielsa dopo il 6-2 contro il Manchester United, voglio avere una filosofia come quella, di una squadra votata all’attacco. Sono nato così e preferisco continuare così. La gara con lo Spezia è stata oscena, ho dovuto cambiare canale. Senza l’errore di Provedel non so come sarebbe finita”.

OMNISPORT | 22-12-2020 09:18