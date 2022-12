Serie A, colpo Salernitana: va in porta El 'Memo' Ochoa

20-12-2022 19:43

E’ pronto a ritornare nel calcio europeo, dopo aver vestito le maglie di Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi, Guillermo Ochoa: il portiere del Messico è di fatto un nuovo giocatore della Salernitana, chiamata a sostituire Antonio Sepe.

Il 37enne è sotto contratto con il Club America sino fine anno e potrà firmare con i cilentini per dare il suo contributo nella corsa alla salvezza e magari far ‘scattare’ l’opzione per un nuovo torneo nella massima serie italiana; questo il commento della dirigenza della ‘Bersagliera’: “Siamo molto vicini”.

Quello in Qatar è stato il 5^ campionato del mondo in cui Ochoa ha indossato la casacca della propria Nazionale (35 i gettoni) e nonostante l’eliminazione al girone contro Argentina e Polonia (gara in cui ha parato un rigore a Lewandowski) i riflessi esibiti sono quelli di quando chiuse ogni varca al Brasile nel Mondiale di casa (a Fortaleza finì 0-0): con la ‘Tricolor’ Ochoa ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, alzando 4 volte la Gold Cup e conquistano un altro bronzo, ma in Coppa America (nel 2017).