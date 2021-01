Serie A, Crotone-Benevento: probabili formazioni

Al Vigorito va in scena una sfida dal sapore di ultima spiaggia per i calabresi, fanalino di coda in classifica e già a -5 dalla quota salvezza. Dall’altra parte del campo il Benevento, una tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione. La formazione di Filippo Inzaghi naviga in acque tranquille e – con 21 punti a referto – ha eguagliato il bottino conquistato nella stagione 2017/18, l’ultima in Serie A prima della retrocessione. Entrambe le formazioni arrivano però all’appuntamento reduci da una sconfitta rispettivamente contro Verona ed Atalanta.

Il Crotone si prepara alla sfida con il Benevento con alcune difficoltà legate agli indisponibili. I problemi maggiori sono sugli esterni, dove mancano sia Reca per squalifica che Molina (frattura del braccio). Mister Stroppa deve fare a meno anche di Marrone (elongazione agli adduttori), ma spera di recuperare Benali e Cigarini almeno per la panchina. Problemi d’infortuni anche nel Benevento. Mister Inzaghi deve fare a meno di cinque giocatori ed in difesa è piena emergenza. Sicuramente out Letizia (problema al quadricipite) e Caldirola (rottura menisco), mentre resta in dubbio Tuia per noie muscolari. In Calabria non ci saranno neanche Volta (problema al tendine d’Achille), Viola e Moncini (problema alla caviglia), ma potrebbero recuperare per la panchina Iago Falque e Tello.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Eduardo, Zanellato, Pereira, Vulic; Simy, Messias. All. Stroppa

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Dabo, Ionita; Insigne, Sau; Lapadula. All. Inzaghi F.

OMNISPORT | 15-01-2021 13:21