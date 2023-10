Le proposte finali verranno presentate e discusse nell'Assemblea del 16 ottobre

11-10-2023 10:34

La Serie A prova a prendere una decisione sulle offerte per i diritti tv. Dopo le cinque giornate di trattative private con Dazn, Mediaset e Sky, infatti, nei prossimi giorni la Lega chiedera’ ai tre broadcaster rimasti in corsa di presentare nuove offerte per trasmettere il campionato in tv dal 2024 in avanti.