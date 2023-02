Piegata Napoli nella gara del sabato sera

11-02-2023 23:21

Terzo successo in quattro partite per Treviso, che nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A di basket ha piegato Napoli per 85-82. Al PalaVerde la squadra di Nicola si è imposta in una partita tirata, sugli scudi Banks con 21 punti e Jantunen con 17. Per Napoli il top scorer è Young con 17.

In classifica Treviso a quota 16 punti, a -2 dalla zona playoff. Napoli è quattordicesima con 14 punti totali.