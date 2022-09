12-09-2022 21:59

Il gol che al 17′ ha portato la Roma di Mourinho avanti al Castellani è l’ennesima perla dalla distanza di Paulo Dybala, che aveva festeggiato due settimane fa contro il Monza la centesima soddisfazione personale in Serie A.

Dal 2012, anno in cui debuttò nella massima categoria in maglia Palermo, per l’argentino – rivela OptaPaolo – sono 27 i bersagli trovati da fuori area, tanti quanti l’ex partenopeo Dries Mertens.