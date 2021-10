Serie A femminile: 1-1 tra Milan e Roma

E’ finito 1-1 il match clou della domenica della Serie A femminile tra Milan e Roma. Giallorosse in vantaggio con Serturini al 12’, pareggia Grimshaw al 48’. Nelle altre due partite di giornata la Fiorentina ha vinto a Verona con l’Hellas per 3-1 mentre il Sassuolo ha battuto in casa l’Empoli per 3-2 tenendo il passo della Juventus: dopo sei giornate sia le bianconere sia le neroverdi sono ancora a punteggio pieno con cinque lunghezze di vantaggio sul Milan.

OMNISPORT | 10-10-2021 17:56