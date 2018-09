Serie A: Frosinone-Sampdoria 0-5

Frosinone (3-5-2): Sportiello 5, Brighenti 4, Salamon 4, Krajnc 4, Zampano 5.5, Chibsah 4, Maiello 5 (17′ st Hallfredsson 5), Soddimo 5, Molinaro 6.5, Ciano 5 (23′ st Campbell 5), Perica 4 (29′ st Ciofani 6). (22 Bardi, 2 Ghiglione, 6 Goldaniga, 15 Ariaudo, 24 Cassata, 25 Capuano, 33 Beghetto, 88 Crisetig, 89 Pinamonti). All.: M.Longo 5. Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6, Bereszynski 7, Colley 7, Andersen 7, Murru 7, Barreto 8, Ekdal 7 (25′ st Vieira 6.5), Linetty 6.5, Caprari 7 (14′ st Ramirez 7), Defrel 7.5, Quagliarella 7 (20′ st Kownacki 7). (33 Rafael, 2 Belec, 7 Sala, 14 Jankto, 18 Leverbe, 22 Tavares, 26 Tonelli, 95 Rolando). All.: Giampaolo 7. Arbitro: Irrati di Pistoia 7. Rete: nel pt 11′ Quagliarella. Nel st: 1′ Caprari, 9′ Defrel, 38′ Kownacki (rig.), 41′ Defrel. Ammoniti: Maiello, Defrel, Brighenti per gioco falloso. Angoli: 5-2 per il Frosinone.

Recupero: 0′ e 0′. Var: 0. Spettatori: 13 mila circa. ** I GOL: – 11′ pt: errore di Brighenti che si fa intercettare il pallone da Caprari. Apertura su Barreto che pesca in area Quagliarella che a porta vuota mette in rete. – 1′ st: Traversone di Quagliarella e Caprari tutto solo nel cuore dell’area del Frosinone batte imparabilmente Sportiello. – 9′ st: Defrel su azione personale si libera di Krajnc e di sinistro dal limite insacca. – 38′ st: Hallfreddson atterra in area Kownacki. Rigore ineccepibile che lo stesso Kownacki insacca con Sportiello che ha battezzato l’angolo opposto. – 41′ st: Ramirez indisturbato da sinistra mette in area per un altro tocco comodo sotto porta di Defrel.

ANSA | 15-09-2018 22:46