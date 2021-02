Serie A, Gian Piero Gasperini: "Ilicic? L'ho ignorato"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta oggi in tribuna per squalifica, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la Sampdoria per 2-0 firmata dai gol di Malinovski e Gosens, arrivato a quota 17 reti in un anno e mezzo. L’Atalanta è una delle uniche tre squadre dei maggiori cinque campionati europei, con Lione e Leicester, ad avere tre giocatori con almeno otto gol in questo campionato (oggi Gosens ha raggiunto quota otto).

Queste le parole del Gasp:

“La Samp all’inizio ha fatto qualcosa in più, poi è uscita la nostra qualità. Abbiamo ottenuto un risultato importante, contro una squadra difficile, in un campionato equilibrato. Ora siamo di nuovo posizione in una posizione di classifica importante”.

Una battuta su Josep Ilicic, entrato oggi a partita in corso e protagonista di un brutto gesto nella sfida persa contro il Real Madrid. Entrato al 50° della partita di Champions, era stato sostituito dopo 30 minuti per via di un approccio sbagliato alla partita:

“In settimana l’ho ignorato, e lui oggi è entrato bene. Se si è offeso con me? Ma no, Ilic è un buono. Lui deve star bene, ha sempre avuto alti e bassi, sono convinto che ci darà una grande mano nella fase finale della stagione”.

Vedere un match in tribuna è sicuramente diverso dal comandare la squadra da bordocampo. Se da un lato si ha una visione più ampia, mancano quei piccoli suggerimenti dati ai giocatori che possono cambiare le partite:

“Vedere dall’alto la partita, dal punto di vista tattico è perfetto. Di negativo c’è che manca l’immediatezza del suggerimento, e la mancanza del tipo di suggerimento giusto”.

Per finire un pensiero al ritorno col Real Madrid, senza farsi mancare un pizzico di polemica:

“Vogliamo far bene al ritorni, sperare di andare là e fare bene. Magari noi in undici contro dieci stavolta (ride, ndr)”.

OMNISPORT | 28-02-2021 15:13